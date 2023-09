Luca Sedda di Gavoi si è aggiudicato il primo Poetry Slam sardo della stagione slammistica e poetica 2023/24 andato in scena a Burgos lo scorso 15 settembre in piazza Canu.

Luca Sedda si è imposto sugli altri partecipanti, guadagnando l'accesso alla prossima finale sarda, con i componimenti “In custu mundu de paghe assente”, “Sonos de traballu”, “Ispera” e “Raru a buscare prendas”.

Al secondo posto si è classificata Valentina Loche di Orani, mentre al terzo Frantziscu Cambiganu di Pattada. In gara con loro poeti e poetesse giunti da tutta l'isola: Juanne Villa (Bitti), Francesca Farina (Alghero), Maurizio Fadda (Nuoro), Luca Bulla (Anela), Bobore Marceddu (Oniferi), Marco Fenudi (Ozieri), Frantziscu Cambiganu (Pattada), Mauro Fenu (Iglesias), Gianluigi Deiana (Ardauli), Isangela Asole (Lula), Odoardo Pericle (Sassari), che per la partecipazione hanno ricevuto in omaggio il libro “Poesias iscrittas in Ruju” del poeta locale Gonario Tilocca

La serata, animata dal Maestro di Cerimonia Giovanni Salis con il supporto come notaio di gara del burghese Roberto Nieddu, ha visto la partecipazione in qualità di ospiti speciali del giovanissimo poeta Josto Nieddu da Bottidda e del talentuoso organettista burghese Giuseppe Roccu. Per l'occasione è stato assegnato anche un Premio della Critica a Gianluigi Deiana.

