Importante gesto di solidarietà da parte della comunità di Burgos che ha donato alla "Casa della Fraterna Solidarietà" di Sassari dei giocattoli da donare ai bambini meno fortunati.

«La lodevole iniziativa aveva come obiettivo principale quello di sensibilizzare i nostri fanciulli a donare uno dei tanti giocattoli ricevuti in queste festività natalizie - ha dichiarato il sindaco, Leonardo Tilocca -. I bambini di Burgos hanno risposto positivamente, donando quanto di più bello hanno ricevuto dai loro nonni, padrini, amici e parenti. Accompagnati in questa scelta dai loro genitori hanno contribuito a donare un sorriso a tantissimi loro coetanei che per varie ragioni non hanno avuto la fortuna di ricevere un regalo - ha concluso il primo cittadino -. Ancora una volta Burgos si è dimostrata una comunità solidale e generosa».

Tilocca ha voluto anche ringraziare l'ambulante "Battistinu" che per 40 anni ha frequentato il paese del Goceano e che ora si godrà la meritata pensione.

«Tutte le settimane esattamente il giovedì, giorno del nostro mercatino, ha presidiato la nostra piazza offrendo prelibati prodotti, diventando così un appuntamento fisso per molti nostri concittadini - queste le parole di Tilocca -. A nome mio e dell’amministrazione che mi onoro di rappresentare e di tutta la comunità di Burgos vorrei ringraziarlo per il servizio svolto sperando che porti con sé un bel ricordo del nostro paese».

