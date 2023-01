È stata inaugurata oggi, a Burgos, la nuova “Farmacia S. Anna”.

"Il nuovo spazio è stato realizzato su misura per le esigenze dei cittadini e per i bisogni più emergenti con un'area riservata al consiglio e ai tanti servizi, strutturati in modo da garantire i massimi standard di sicurezza, sia per gli utenti che per il personale - dichiara il sindaco, Leonardo Tilocca -. Grande attenzione è stata data ai servizi di prevenzione. Tra questi, sono previsti: la misurazione della pressione, del colesterolo, della glicemia, dell’emoglobina glicata, del profilo lipidico, del P.T. Servizi che saranno disponibili fin da subito".

L'apertura ufficiale è prevista per martedì 17 gennaio.

"I tanti cittadini, all'interno della nuova farmacia, troveranno vari spazi per far fronte ai propri bisogni: acquistare medicinali, farmaci da banco e prodotti per l’igiene, fare analisi e tanto altro - prosegue il primo cittadino -. Le farmacie sono da sempre un presidio del sistema sanitario sul territorio e un punto di riferimento per le esigenze di cura e salute, soprattutto in questo delicato momento. Sono sicuro che la nuova farmacia sarà di grande aiuto per far fronte alle tante necessità dei cittadini, degli anziani e ammalati, dimostrando grande disponibilità, sensibilità e professionalità. Credo fermamente che sia un segnale importante per portare valore all'interno della nostra comunità".

