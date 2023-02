A Bulzi, centro dell'Anglona, nella sala consiliare di via Roma, venti giorni dedicati alla Memoria ed al ricordo dei fatti tragici avvenuti nelle due guerre mondiali del 900. La mostra è organizzata dalla Biblioteca di Bulzi, dal sistema bibliotecario comuni dell'Anglona, dalla Comes, in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Cimeli, foto, cartoline e documenti storici per ricordare tutti i caduti e i reduci delle due guerre mondiali. Sarà anche un'occasione per visitare un angolo espositivo dedicato alle vittime della Shoah e un angolo bibliografico dedicato alle vittime delle foibe.

Sabato 11 febbraio l'Amministrazione comunale, guidata al sindaco Bernardo Obinu, posizionerà una targa ricordo alla memoria di Anton Pietro e Leonardo Mulargia, due fratelli bulzesi morti nelle Foibe e che si sono distinti per atti di eroismo durante la seconda guerra mondiale.

La mostra sarà visitabile il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, il martedì dalle 9 e 30 alle 12, mentre per venerdì, sabato e domenica solo su appuntamento.



