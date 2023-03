È tutto pronto a Bulzi, piccolo centro dell’Anglona, per i riti della Settimana Santa, predisposti dalla parrocchia di San Sebastiano.

Si comincerà domenica 2 aprile alle 10, in piazza Santa Croce, con la benedizione delle Palme e la Santa Messa in parrocchia. Martedì 4 aprile, a partire dalle 20.30, ci sarà la via Crucis per le vie del paese. Giovedì 6 aprile, alle 17.30, sarà celebrata la Messa in Coena Domini. A seguire, alle 21.00, spazio al rito del “S’Ingravamentu”.

Il giorno successivo, venerdì 6 aprile, con inizio alle 20, nella Chiesa parrocchiale andrà in scena la Liturgia della Passione con “Sa Missa Fuende” e “S’Isgravamentu”. Sabato 8 aprile alle 20.30, saranno benedetti l’acqua e il fuoco. Domenica 9 aprile alle 10, in piazza del Comune, si terrà “S’incontru” seguito dalla Santa Messa in parrocchia.

Lunedì 10 aprile alle 10, sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale.

© Riproduzione riservata