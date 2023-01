"La memoria ed il ricordo in mostra" è il titolo dell'esposizione curata da Andrea Brianda che contiene cimeli, foto, cartoline e documenti storici per ricordare tutti i caduti e i reduci di Bulzi delle due guerre mondiali.

«La mostra, della quale mi sono occupato e interamente dedicato in questi ultimi giorni, è stata allestita grazie alle numerose famiglie che hanno messo a disposizione i loro tesori», ha dichiarato il curatore.

La rassegna è stata inaugurata da un convegno, curato dal professor Rolando Piana che, a suo tempo aveva intervistato e registrato diversi reduci bulzesi di entrambe le guerre mondiali: «Grazie a lui ascolteremo dalla voce dei protagonisti i fatti tragici che accompagnarono i conflitti».

La mostra poi culminerà nella giornata di sabato 11 febbraio quando l'amministrazione comunale, alla presenza del sindaco Nardo Obinu e di altre autorità locali, posizionerà una targa alla memoria di Anton Pietro e Leonardo Mulargia, due fratelli, partiti per la seconda guerra mondiale e morti nelle foibe. Sarà visitabile il lunedì, il mercoledì e il giovedì dalle 15 alle 18; il martedì dalle 09,30 alle 12,30, mentre il venerdì, il sabato e la domenica solo su appuntamento.

© Riproduzione riservata