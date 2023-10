«In soli tre anni abbiamo esaurito il nostro ambizioso programma elettorale, grazie anche al preziosissimo lavoro dei dipendenti comunali, ma c'è tanto altro da fare, le nuove idee non mancano, né tantomeno mancherà l'impegno, così come lo assumemmo allora, per garantire a Bultei e a tutti i Bulteini le giuste condizioni per vivere al meglio il nostro paese».

Sono queste le parole del sindaco di Bultei, Daniele Arca, che ha voluto fare un bilancio del triennio 2020-2023 alla guida del comune del piccolo centro del Goceano.

Il primo cittadino è voluto partire dalla casa di riposo dove sono stati consegnati la settimana scorsa i lavori per il completamento del primo blocco per un importo di 1 milione 200mila euro, dalla realizzazione del manto in sintetico nel campo sportivo "Pedra e battile" per 550mila euro e dai 300mila euro per la manutenzione straordinaria di alcuni tratti principali della viabilità locale.

Inoltre sono in fase di ultimazione i due interventi, per un totale di 380mila euro, riguardante la manutenzione straordinaria delle strade in località Tesaunele, Riu Tortu, Salarò, Figu, mentre procedono i lavori di ultimazione delle unità immobiliari e di efficientamento energetico per 449mila euro. Inoltre, 150mila euro serviranno per il rifacimento della rete idrica e la pavimentazione nelle vie Mossa e Filia, 374mila euro per un nuovo progetto integrativo di recupero acque e nuovo impianto di potabilizzazione, 179mila euro per l'acquisto di nuovi loculi per il cimitero, 83mila euro per la pulizia degli alvei fluviali e dei canali di guardia a monte del centro abitato e 100mila euro per il Centro storico - Funtana Manna.

Infine 30mila euro serviranno per la sostituzione di numerosi parapetti protettivi delle vie pubbliche, 62mila euro per i i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria interna della scuola dell'infanzia, 26mila euro per il miglioramenti degli spazi interni delle ex scuole medie, 50mila euro per nuovi lavori di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica, e 125mila euro per il campo di padel e tennis al quale sarà affiancata un'area di playground per lo sport all'aperto, finanziata per 26mila euro.

