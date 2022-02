Vigili del fuoco al lavoro in tutta la provincia di Sassari. Tetti scoperchiati, cadute di alberi, rami spezzati e pali pericolanti. Il forte vento di maestrale ha fatto registrare i primi danni, causando diversi disagi.

A Sassari in largo Molino a Vento, a qualche metro di distanza dalla sede operativa del comando provinciale del 115, i rami di un albero hanno ceduto finendo sul marciapiede. Per fortuna senza gravi conseguenze per persone o cose, nonostante la zona sia molto trafficata. Il copione si ripete lungo il corso Margherita di Savoia dove una donna ha rischiato di essere colpita dal ramo di un arbusto che si è spezzato all'improvviso, proprio mentre si dirigeva verso la fermata dei mezzi pubblici.

Il vento, con raffiche che raggiungono i 90 chilometri orari, ha fatto ribaltare alcuni cassoni della raccolta differenziata con conseguente versamento della spazzatura sulla strada. Il forte acquazzone che si è abbattuto sulla città ha fatto il resto. In alcune zone sono volate le grondaie, saltati tombini con cedimenti di intonaco dalle pareti di alcune palazzine. Intasato il centralino dei pompieri impegnati in diversi comuni della provincia: Alghero, Ozieri, Sorso, Tempio e Olbia.

