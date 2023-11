Il Palamura di Porto Torres si è trasformato in un grande palcoscenico per la serata di boxe in memoria del brigadiere dei carabinieri Gianni Falchi. La Sardegna ha fatto centro nel confronto di pugilato interregionale contro la Lombardia portandosi a casa il trofeo vinto per 7-1 e quattro incontri finiti in parità. Uno spettacolo che non ha tradito le aspettative del pubblico, quattro ore di sport in un clima sportivo e piacevole dove i momenti di commozione si sono alternati alle sfide dei giovani boxeur impegnati nelle diverse categorie. Il programma definito nei suoi particolari è stato messo a punto dall’Asd Turris Martellini. Il bottino più importante se lo è aggiudicato la società Asd Ap Sardegna di Cagliari con le vittorie sul ring di Fabio Crobeddu contro Sergio Pranteddu, Francesco Pinna contro Marco Giudici e Michael Cherbi contro Mollaj Xhesian.

Un altro punto a favore della Sardegna è stato conquistato dai pugili della Gymnasium Boxe Sassari con Giuseppe Olivieri che ha colpito l’avversario, Davo Justin, con precisione di colpi, mentre Salvatore Marginesu partito bene nella ripresa ha battuto Matteo Frison. Vittoria anche per lo Junior Vincenzo Conte del Team Erittu che ha sfidato Samuele Shaba. L’ultimo successo nella sfida interregionale lo ha registrato Gabriele Decherchi su Ergyn Cullhaj. La squadra lombarda ha conquistato il punto con il pugile Datone Sonny Loris contro il turritano Alessandro Salis. Terminano in parità i match tra lo Schoolboy Emanuele Conte (Team Erittu), dello Junior Ivan Accardo (Turris Martellini), Diego Muretti (Mario Muretti) e dell’Elite Graziano Arras (Gymnasium Sassari). Al PalaMura la serata di boxe, presentata dallo speaker federale Angelo di Fraia, ha visto 4 incontri fuori programma con protagonisti i pugili delle palestre locali.

Gli schoolboys Mattia Gioi e Francesco Ravotti della palestra Martellini, che hanno vinto ai punti su Cristian Demuro (Se.Sa) ed Emanule Spiga (Tore Burruni), mentre lo Jouth Samulee Giordo ha avuto la meglio su Fabrizio Decherchi e lo Junior Mattia Pisano (Dynamic Center) ha battuto Andrea Carboni (Turris Martellini). Nella serata anche un commovente video che ha ricordato la figura del carabiniere Gianni Falchi, trasmesso davanti alla moglie e alle due figlie. Al termine la consegna delle targhe con i maestri Raimondo Usai e Cristian Unali e il ricordo del brigadiere e della sua passione per lo sport da parte del giornalista Gianni Bazzoni.

