Prosegue l'impegno del comune di Borutta per la valorizzazione del campo sportivo comunale, rigorosamente in erba naturale non solo come volano di sport, ma anche come importante attrattore turistico del territorio. Grazie al progetto “Sport e Periferie”, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvano Arru ha ricevuto un finanziamento di 600 mila euro.

"I campi sportivi esistenti – sottolinea il primo cittadino – sono autosufficienti dal punto di vista energetico e completamente nuovi e a norma. Oggi questi nuovi investimenti garantiranno nuove strutture, un miglioramento delle esistenti, sicurezza e coperture. Grazie a ciò, Borutta potrà competere nel territorio e investire in un settore che può contribuire a rendere sempre più appetibile il nostro piccolo Comune".

Nei mesi scorsi, l'impianto che si trova alla periferia del paese, sotto il colle con la famosa Basilica di San Pietro di Sorres, aveva ospitato la scuola calcio del Cagliari.

“Gli ultimi eventi tenutisi nella piana di Sorres dimostrano quanto gli investimenti nello sport hanno ricadute importanti nell'economia, nella promozione e un sensibile sviluppo del senso di comunità – aggiunge Arru - Nei piccoli Comuni è fondamentale mantenere viva la storia, le tradizioni e investire in tutto ciò che può essere attrattore per possibili nuclei familiari. Con il bando Sport e Periferie, Borutta compie un nuovo piccolo passo per la propria comunità ed esser sempre più accogliente”.

