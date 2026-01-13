Bonorva, si schianta con l’auto sulla provinciale 43: è graveTrasportato in codice rosso a Sassari
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo aver perso il controllo della sua auto è finito fuori strada: un uomo è così rimasto ferito in un incidente stradale, mentre percorreva la provinciale 43, nei pressi di Rebeccu, nel territorio di Bonorva.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118, che ha soccorso l'automobilista e lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'ipotesi al vaglio dei soccorritori è che l'uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida e per questo abbia perso il controllo dell'auto.
(Unioneonline)