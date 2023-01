È stato arrestato e portato in una camera di sicurezza della caserma dei carabinieri l’uomo che stamattina, a Bonorva, ha aggredito il sindaco, Massimo D’Agostino.

Gli ha puntato contro un accendino e gli ha bruciato una ciocca di capelli sulla nuca.

Ne è nata una colluttazione e il primo cittadino ha riportato lesioni a una gamba, tanto da dover ricorrere alle cure mediche.

Dalla denuncia presentata da D’Agostino, l’uomo da tempo aveva un atteggiamento violento con tutti: minacciava e insultava chiunque, molestava le ragazze, disturbava anziani e bambini.

Inoltre si era presentato negli uffici degli assistenti sociali devastandoli e minacciando gli operatori. Numerose le denunce presentate, ma fino ad oggi non era successo nulla: «Non ce la faccio più – aveva commentato il sindaco su Facebook – Non posso continuare a prendere schiaffi e porgere l'altra guancia ma, al limite, io saprei arrangiarmi, ma non posso più permettere che i miei collaboratori e i miei cittadini siano messi in condizioni di rischio e debbano vivere nel terrore modificando la qualità della loro vita».

L’aggressore è accusato di lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.

(Unioneonline/s.s.)

