Bonorva, centro del Meilogu, è in festa per i cento anni raggiunti da Maria Maddalena Schirra. Zia Mallea, come viene affettuosamente chiamata da tutti in paese, è nata il 24 settembre 1923, nella sua vita ha anche abitato a Sassari per cinque o sei anni per motivi di studio della figlia.

Il marito, Giuseppe Cocco, deceduto una ventina d'anni fa, faceva il pastore, ma ha lavorato anche in alcune aziende del sasssarese. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Nicola e Angela.

Lucidissima, zia Mallea ricorda tutti gli aneddoti del passato. Per lei è stata organizzata una grande festa alla quale hanno partecipato, oltre a familiari e amici, anche l'amministrazione comunale, con il sindaco Massimo d'Agostino, la vicesindaca Laura Di Settimio e l'assessora Alessandra Carboni. Era presente anche l'assessore regionale degli Enti locali, Aldo Salaris. Per lei Don Pietro Fadda e Don Peppino Lintas hanno celebrato la messa nella sua abitazione.

