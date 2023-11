Il Comune di Bono amministrato dal sindaco Michele Solinas ha istituito la Consulta Giovanile Comunale.

«La Consulta giovanile nasce per essere un organismo capace di dare spazio a tutti i giovani che desiderino essere protagonisti delle scelte politiche del nostro paese - sottolineano gli amministratori -. La Consulta potrà essere per i nostri giovani un vero laboratorio di formazione alla partecipazione alla vita democratica e alla gestione della vita pubblica e per l’Amministrazione Comunale uno stimolo maggiore per rendere realizzabili le iniziative che i giovani vorranno pensare per loro stessi e per l’intera comunità».

Tra le attività della Consulta: elaborare documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili e promuovere dibattiti, ricerche e incontri inerenti le tematiche giovanili.

Per poter aderire è necessario essere residenti nel paese del Goceano e avere un'età compresa tra i 14 e i 25 anni.

L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13:00 del 11/12/2023 mediante consegna a mano presso l'ufficio Protocollo o trasmessa, anche da e-mail ordinaria, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.bono.ss.it.

All'istanza deve essere allegata una copia del documento di identità dei richiedenti in corso di validità. In caso di richiedente minorenne è necessario allegare anche copia di un documento di identità in corso di validità del genitore o tutore.

