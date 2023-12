Si è chiusa, con successo, la quarta edizione di "Illumina il Natale-Presepe in Carrela", evento natalizio voluto fortemente dalla Pro loco di Bono.

Le opere sono state realizzate da: Servizio educativo e Asilo nido, carrela Santa Caderina, Carrela di Bonaria, Carrela di Quarteri, Carrela di Adda e Riu, Carrela Santu Remundu, Mulino Piroddi, Bialada, Comune di Bono, Pro loco, Coro Monteverdi,

«La magia del Natale con l’allestimento dei presepi, il canto del coro e il fischio del trenino ha invaso il paese rivestendolo di allegria e gioia fraterna - dichiarano dalla Pro loco -. È stata un’emozione indescrivibile vedere con quanto impegno, cura e devozione tante persone si sono dedicate ad allestire ogni singolo presepe. È stato un po' come tornare bambini e guardare ogni singola opera con meraviglia e stupore; tutto ci ha ricordato che Gesù si è fatto uomo come noi per donarci conforto, consolazione e speranza. Grazie a don Mario che con grande disponibilità ha benedetto i presepi e al coro che ci ha accompagnati nel nostro percorso. Grazie a chi ha reso possibile la realizzazione della nostra manifestazione. Ringraziamo il comune di Bono e Tore Burreddu per la collaborazione. Sarà possibile visitare i presepi per tutte le festività».

