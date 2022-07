Il violentissimo incendio è scoppiato verso le 10 in località Su Fossu, nelle campagne di Bono, centro principale del Goceano. Ed è stato spento verso le 13 grazie anche all'ausilio di due elicotteri e del Super Puma giunto da Fenosu, che hanno operato in sinergia alla guardia forestale e ai vigili del fuoco. Tuttavia sono andati bruciati diversi ettari di bosco.

L'incendio a Bono (L'Unione Sarda - Tellini)

L'amarezza per il sindaco di Bono Michele Solinas, raggiunto al telefono, è molto grande: "Innanzitutto ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per lo spegnimento delle fiamme, sia dal cielo che da terra - afferma il primo cittadino - Ma non è possibile che a Bono a vigilare sugli incendi ci sia solo una squadra di Forestas. Quest'anno il personale di supporto trimestrale non è stato assunto. Ciò rappresenta un grave handicap per la preservazione del nostro bellissimo patrimonio boschivo, denunciato più volte alle autorità competenti. Ma le mie parole sinora sono cadute nel vuoto. Mi auguro che quanto prima - conclude - venga sanata questa gravissima situazione di mancanza di personale".



