I carabinieri della compagnia di Bono sono impegnati a lavorare sotto traccia alla ricerca del responsabile della rapina a mano armata messa a segno ieri mattina ai danni del distribuitore Esso, in via Grazia Deledda a Bono.

Il bandito si è dileguato portandosi via un bottino da 20mila euro, l’incasso della giornata festiva del Primo Maggio. Al vaglio dei militari le telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione di servizio e nel centro urbano.

Il rapinatore si era presentato con il volto travisato davanti al box ufficio del distributore puntando la pistola al dipendente e intimandogli di svuotare la cassa. Dopo aver sottratto il cellulare al benzinaio lo aveva rinchiuso all’interno del gabbiotto scappando via con la sua auto, una Kia Sportage ritrovata dai carabinieri dopo qualche ora nelle campagne vicino ad Anela, a circa un chilometro dal paese.

Il rapinatore ha agito tenendo sempre il volto coperto, forse da un passamontagna, per non farsi riconoscere dalle telecamere. Vista la prontezza con cui ha messo a segno il colpo, sembrerebbe che l’uomo conoscesse bene il posto e l’ora esatta in cui agire quasi indisturbato.

© Riproduzione riservata