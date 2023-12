Era una maestra ben voluta da tutti, che ha accompagnato un'intera generazione di ragazzi e ragazze bonnanaresi: una donna che ha avuto sempre una grande forza d'animo, un'immensa disponibilità verso tutti, ma purtroppo un male incurabile se l'è portata via troppo presto.

Era questa Lisetta Puggioni alla quale l'amministrazione comunale di Bonnanaro guidata dal sindaco Giovanni Antonio Carta ha deciso di intitolare la scuola secondaria di primo grado, che ospita i ragazzi sia di Bonnanaro che di Torralba.

La cerimonia si terrà mercoledì 6 dicembre alle 11. “Maestra Lisetta”, come veniva chiamata affettuosamente da tutti, era sposata con una grande gloria del calcio bonnanarese, un grande portiere che ha fatto vivere alla compagine calcistica del Meilogu grandi emozioni: Rino Corda, anche lui scomparso troppo presto. Dalla loro unione sono nati due figli: Giovanna e Giuseppe. In passato a Lisetta Puggioni era anche stata intitolata l'ormai ex scuola primaria.

