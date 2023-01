Dopo la riunione che si è svolta nei giorni scorsi, e che costituisce il primo atto della nuova Pro loco guidata da Giuseppe Faedda, è stato reso noto il programma del Carnevale di Bonnanaro, 2023, in collaborazione con il Comune.

Si partirà domenica 19 febbraio alle 16 con la sfilata dei carri allegorici. L'arrivo in piazza San Giorgio è previsto per le 18.30. Per l'occasione la Pro loco offrirà le frittelle.

Alle 21 ci si sposterà al Centro Sociale per una cena a base di polenta a tutti i partecipanti, offerta sempre dalla Pro loco, seguita dai balli in maschera.

Martedì 21 febbraio alle 16, nuova sfilata dei carri allegorici che si concluderà, alle 18.30, in piazza San Giorgio, con il rogo a Re Giorgio e le frittelle offerte dalla Pro loco.

Dalle 21, presso il centro sociale, la Pro loco offrirà una favata. Non mancheranno i tradizionali balli in maschera.

Sabato 25 febbraio doppio appuntamento promosso dal Comitato di Santa Barbara, tutti al centro sociale: alle 16.30 balli in maschera per i bambini, mentre alle 23 ci saranno i balli per i più grandi.

© Riproduzione riservata