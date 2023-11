Partono anche nel Meilogu le vaccinazioni antinfluenzali. Per quanto riguarda Bonnanaro e Torralba, con un avviso, è stato comunicato che il dottor Marco Manicone effettuerà i vaccini antinfluenzali venerdì 17 novembre.

Nel primo centro i pazienti potranno vaccinarsi dalle 9 alle 11 presso l'ambulatorio medico di via Pietro Solinas; nel secondo ci si potrà vaccinare nell'ambulatorio "Il Quadrifoglio" in via Carlo Felice 117 dalle 11.15 alle 13.

«Saranno interessati dalla vaccinazione - si legge nell'avviso - i suoi pazienti, i pazienti dei medici delle Rete Meilogu, tutti coloro che al momento non sono iscritti con nessun medico di base o che vorranno iscriversi con il dottor Manicone o con i medici della Rete Meilogu. I pazienti dovranno arrivare in sede muniti di tessera sanitaria per la registrazione del vaccino somministrato».

© Riproduzione riservata