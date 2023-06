La Giunta comunale di Bonnanaro guidata dal sindaco Giovanni Carta ha dichiarato lo stato di calamità naturale per il violento temporale che ha colpito il piccolo paese del Meilogu martedì 30 maggio.

«Un temporale di straordinaria intensità ha colpito il territorio del Comune di Bonnanaro, creando notevoli danni ad alcune arterie viarie nell’agro ed in particolare ulteriori danni nella zona dell’incrocio della zona Industriale sito in località Toncanis, che ha causato gravi problemi alla sovrastruttura stradale, con gravi cedimenti compresi i sottoservizi, al muro di sostegno del campo sportivo compreso il terreno di gioco, nonché alcuni distacchi di asfalto in alcune vie del Centro Abitato - si legge nella delibera -. A seguito dei sopralluoghi effettuati dal Servizio Tecnico comunale, è stata constatata l’entità dei danni, che hanno reso praticamente impossibile il transito veicolare in queste strade in termini di sicurezza ed è stata fatta una prima ricognizione dei lavori necessari per il ripristino del patrimonio pubblico».

Per gli amministratori «i lavori di ripristino e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie danneggiate devono essere eseguiti con ogni massima urgenza e sollecitudine».

Intanto la Provincia di Sassari ha disposto la chiusura al traffico della tratta Siligo-Banari, dal chilometro 0+750 al chilometro 3 della strada provinciale 41 bis a causa del parziale crollo del ponte ad arco in pietra. In questo tratto sarà consentito solo il traffico locale.

© Riproduzione riservata