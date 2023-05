Prosegue l’ondata di maltempo che sta avvolgendo la Sardegna, da nord a sud, con il violento temporale di questa mattina a Carbonia.

Nel pomeriggio, a finire sott’acqua, è stata invece la parte settentrionale dell’isola, con un nubifragio che ha creato importanti disagi, soprattutto nella circolazione.

Tra i comuni più in difficoltà c’è Bonnanaro, nel Sassarese, dove la bomba d’acqua ha invaso le strade del paese: nelle immagini, eloquenti, è evidente come il livello sia rapidamente salito, arrivando a sommergere parte delle auto in sosta.

© Riproduzione riservata