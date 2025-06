In occasione della Giornata mondiale della musica, il teatro comunale Andrea Parodi di Porto Torres, ospita, sabato 21 giugno alle ore 21, lo spettacolo dal titolo “Bohemian Rhapsody”, dedicato a chi ha fatto la storia: un racconto, attraverso la danza, della vita di un artista, un divo, una stella che si accorge di vivere in una realtà troppo stretta per le tante cose che ha da trasmettere, comunicare e manifestare. Sabato in scena lo spettacolo di fine anno accademico degli allievi della scuola Studiodanza, diretta da Clelia Bazzoni e Fabiana Sechi. Nella Giornata mondiale della musica, lo show sarà dedicato a chi ha fatto la storia: un racconto, attraverso la danza, della vita di un artista, un divo, una stella che si accorge di vivere in una realtà troppo stretta per le tante cose che ha da trasmettere, comunicare e manifestare. Le coreografie dello spettacolo sono curate da Clelia Bazzoni, Fabiana Sechi, Paola Nativo e Andrea Longhitano.

