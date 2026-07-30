Un’estesa piantagione di cannabis e varie armi e cartucce.

È quanto hanno trovato i carabinieri della Compagnia di Ozieri, assieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori Sardegna di Abbasanta in un terreno agricolo di Ozieri.

Il blitz è scattato due giorni fa, il 28 luglio, dopo alcuni servizi di osservazione mirati dello Squadrone Cacciatori che hanno permesso di documentare l’attività illecita operata da un allevatore incensurato residente a Tula.

Sono ben 1.880 le piante di marijuana sequestrate, l’allevatore è stato subito raggiunto e bloccato e sono scattate le perquisizioni all’interno del veicolo e dell’azienda. I militari hanno trovato un fucile del tipo doppietta, alterato e con matricola abrasa, le cui canne parallele ed il calciolo erano state tagliate artigianalmente per renderlo più facilmente occultabile. Sequestrate anche 17 cartucce per fucile (quattro calibro 22, due calibro 16, undici calibro 12) e una pistola a salve priva del tappo rosso.

L’uomo si è attribuito la titolarità dell’arma e, senza opporre resistenza, è stato portato negli uffici della Compagnia di Ozieri e arrestato con le accuse di porto di arma clandestina, ricettazione e produzione illegale di sostanze stupefacenti. Stamane, nel corso dell’udienza di convalida, il gip ha disposto i domiciliari.

All’operazione ha partecipato anche un equipaggio del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia che, sorvolando l’area di interesse, ha assicurato la copertura aerea ai militari chiamati ad intervenire e bloccare l’individuo.

(Unioneonline)

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