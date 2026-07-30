«Aiutateci a ritrovare nostro padre». L’appello viene da Luigi Manunta, figlio di Salvatore, 76 anni, allontanatosi lo scorso 18 luglio dalla casa di via Coghinas nel quartiere di Latte Dolce a Sassari.

«Soffre di Alzheimer e non parla quasi più. Chi lo vede avverta subito le forze dell’ordine». Salvatore, ex muratore in pensione, è stato avvistato più di una volta in questi undici giorni. «Ma non tutte le segnalazioni sono attendibili».

Rispetto alla foto diffusa sui social l’uomo è molto più magro, porta una barba folta e, secondo il figlio, «ormai ha l’aspetto di un barbone». Anche i vestiti non sarebbero più quelli del 18. «Lo hanno visto in via Emilia - continua Luigi - È rimasto lì tre giorni, cambiandosi con capi di vestiario presi dalla spazzatura e poi si è allontanato». L'avrebbe incontrato di recente una persona descrivendolo come "spaventato".

Le ricerche sono in corso, se ne occupano Luigi e il fratello con il contributo dei volontari delle guardie zoofile dell’Aeopc coordinate da Manuel Chessa. Anche oggi, fino alle prime ore della mattina, si è continuato a controllare le strade cittadine, battute da subito dopo la denuncia alle forze dell’ordine, come le vie Emilia, Pascoli, Sorso, delle Conce, Roma, Usai, viale Sicilia, i Giardini pubblici. «Siamo stravolti e provati - afferma Luigi Manunta - vi chiediamo di aiutarci, per favore».

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