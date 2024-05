Ospite d’eccezione oggi a Sassari alla 73sima Cavalcata Sarda. L’attore e regista hollywoodiano Stanley Tucci è stato avvistato vicino alla tribuna delle autorità in piazza d’Italia.

Dietro una transenna, una birra in mano e un panino nell’altra, l’artista famoso per le sue interpretazioni ne “Il diavolo veste Prada” e “Amabili resti”, per cui ricevette una candidatura all’Oscar, conversa in inglese con alcune persone. La scena è stata immortalata da Daniele Tedde.

Il 64enne non è nuovo ai lidi sardi, avendo anche registrato una puntata di una sua serie-documentario sulla Sardegna. Diverse le tappe dell’artista nell'opera, tra Cagliari e Sassari, dove ha assaggiato le specialità culinarie tipiche tra cui, di recente, anche “Su sambeneddu” nel Monte Corrasi.

Incursione gastronomica che farà parte del lavoro “The heart of Italy” a cura proprio dell’attore italo-americano, anche appassionato di cucina, come dimostra di frequente sui suoi canali social.

Stavolta però era a Sassari e vedremo se le bellezze del capoluogo turritano entreranno a far parte di una nuova trasmissione.

