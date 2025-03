Sabato 22 marzo si rinnova l’appuntamento con “Binus in Beranu”, la manifestazione enogastronomica che farà scoprire agli appassionati i migliori vini e le pietanze tipiche preparate in ogni postazione per l'occasione.

Nel centro storico del borgo del Meilogu l’apertura delle cantine, a partire dalle 18, per la festa dedicata al vino di produzione locale, tra profumi e sapori diversi. Grazie al Comitato San Pietro di Sorres l’evento prevede non soltanto degustazioni del buon cibo tradizionale, ma anche gruppi itineranti per il paese, musica da vivo con i canti del Coro Lachesos di Mores, degli Over Duo e de Los Tamba Tamba. Per concludere la serata è previsto il concerto dei Marlo.

Sarà anche l’occasione per visitare Borutta, piccolo comune che all’ultimo censimento contava appena 285 abitanti, ma che conserva un’area abitata sin dal Neolitico, la grotta naturale di “Ulari” , prima di diventare importante in epoca giudicale. Tra il XII e il XIII secolo venne edificata l’ormai ex cattedrale di San Pietro di Sorres (l’omonima diocesi è scomparsa nel lontano 1503), monumento nazionale dal 1894 e uno dei degli esempi più affascinanti e conosciuti dello stile romanico toscano in Sardegna.

