Anche alcuni centri del Nord Sardegna soffrono per la mancanza di medici di base che sta creando non pochi disagi ai cittadini. È il caso di Bessude, Siligo e Banari, divisi tra loro da pochi chilometri e che, in tre, non arrivano neanche a 2mila 500 abitanti.

Tre piccoli centri che, da tempo ormai, vengono accomunati, non solo per il fatto di appartenere all’Unione dei Comuni del Meilogu, ma anche per l’assenza del medico condotto che costringe molti abitanti a recarsi alla guardia medica di Thiesi.

I sindaci Roberto Marras (Bessude), Francesco Basciu (Banari) e Giovanni Porcheddu (Siligo), hanno deciso di unire le forze e far sentire la loro voce.

“Per quanto riguarda il bando relativo all'incarico provvisorio di assistenza primaria per Siligo, Banari e Bessude da parte di Ares Sardegna, comunichiamo che, ad oggi, non vi è nessuna manifestazione d'interesse. Il bando rimane aperto senza scadenza, in attesa di una candidatura – si legge in una nota congiunta -. Per ciò che riguarda le Nostre Amministrazioni, come è già avvenuto, stiamo facendo tutto quello che è in nostro potere, ma il risultato non dipende da noi. Nel momento in cui verrà nominato il medico di base con incarico provvisorio, l'azienda sanitaria assegnerà i pazienti senza copertura assistenziale”.

“Si specifica che, stante le regole attuali, gli utenti, in carico ad altro medico non potranno ritrasferirsi tra gli assistiti del nuovo medico incaricato – proseguono Marras, Basciu e Porcheddu -. Da parte nostra continueremo a sollecitare gli Enti e gli organi preposti, a tutti i livelli, per far sì che questa vertenza arrivi a una soluzione positiva nel più breve tempo possibile”.

A Thiesi, invece, arriva la dottoressa Giordani che farà ambulatorio nello studio di Via Umberto 3.

