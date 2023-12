L'amministrazione comunale di Benetutti guidata dal sindaco Daniele Arca ha presentato gli appuntamenti per il Natale.

Il 21 dicembre, alle 10.30, spazio all'evento "Babbo Natale arriva a scuola". Il 22 dicembre alle 19.30, nella Chiesa di Sant'Elena Imperatrice, si terrà "Notte di Note" organizzato dal "Coro femminile Gaudium". Il 23 dicembre è in programma lo spettacolo itinerante "Les Brillants" per bambini e adulti. La partenza è fissata da piazza del Comune e si proseguirà poi lungo il corso Cocco-Ortu. In programma, in piazza Santa Croce, anche lo spettacolo "The Fire Show" organizzato dal comune. Seguirà "Festa di Natale" con panini e cocktail organizzata da i venticinquenni.

Il 27 dicembre e il 3 gennaio, la biblioteca ospiterà dei laboratori creativi dalle 9.30 alle 12.30. Il 4 gennaio alle 17.30, nella palestra delle scuole medie, è previsto l'open Day di pallacanestro. Il 5 gennaio dalle 16.30 alle 18.30 e alle 20, i venticinquenni organizzeranno due tombolate per adulti e bambini. Il 6 gennaio, alle 21, l'evento finale con "Serata in discoteca" proposta dai cinquantenni.

