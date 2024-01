«Dopo poco più di due anni dall’inizio del nostro mandato, tramite un attento e minuzioso lavoro di pianificazione finalizzato alla realizzazione dei vari punti presenti all’interno del nostro programma amministrativo, non possiamo che ritenerci soddisfatti per aver ottenuto diversi finanziamenti, sfiorando i cinque milioni di euro nel solo 2023, oltre a quelli già ottenuti tra la fine del 2021 ed il 2022 pari ad ulteriori tre milioni 300mila euro».

Lo dichiara il sindaco di Benetutti, Daniele Arca, che ha voluto fare un bilancio dell'attività amministrativa portata avanti dall'inizio del suo mandato alla guida del paese del Goceano.

«Adesso siamo consapevoli di dover affrontare la parte più complicata e quella più attesa, ossia la realizzazione di tutti gli interventi oggetto di finanziamento. Infatti, l’intento dell’amministrazione, grazie alla collaborazione degli uffici preposti, è quella di avviare e monitorare gli iter necessari per iniziare i lavori e vedere concluse le opere finanziate tra il 2024 ed il 2025 - aggiunge il primo cittadino -. I cantieri da seguire saranno circa 25, di cui alcuni sono in fase di progettazione, mentre altri sono già prossimi ad essere avviati. Visti i diversi cantieri, è nostro impegno limitare al massimo alcuni inevitabili disagi che questi potranno comportare soprattutto nelle strade urbane, con la consapevolezza di apportare un miglioramento al nostro contesto urbano».

«Tra i risultati più importanti, vale la pena sottolineare il recente finanziamento per la messa in sicurezza della Circonvallazione con Nule, pari ad 1 milione di euro, e ai circa 700.000 euro complessivi finanziati per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di strade rurali - prosegue Arca -. Relativamente alla parte dei servizi alla comunità, già con l’approvazione del Bilancio 2024-2026 avvenuta qualche settimana fa, abbiamo voluto dare continuità ad alcuni servizi esistenti senza apportare dei tagli di spesa, come quello della biblioteca, mentre sarà a breve deliberata una variazione al Bilancio per proseguire il servizio di pulizia strade, la manutenzione del verde pubblico e la pulizia del cimitero».

«Inoltre, sempre in ambito dei servizi - conclude Arca -, sono in procinto di pubblicazione i bandi per la gestione della casa di riposo, nonché per la concessione degli alloggi siti in Via Giorgio la Pira. Infine, di concerto con la Regione e il Centro Regionale di Programmazione, proseguiremo nella nostra attività di pianificazione di nuovi interventi utili a creare nuovi ed efficienti servizi per la nostra comunità».

