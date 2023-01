L'associazione ippica benetuttese ha aperto le iscrizioni per la dodicesima edizione della Pentolaccia a cavallo benetuttese che si terrà a Benetutti il 18 febbraio dalle 15.

Per questioni organizzative, la chiusura delle adesioni è stata fissata per il 21 gennaio.

I moduli potranno essere scaricati dal sito www.pentolacciabenetutti.it nella sezione "La Pentolaccia".

Alla domanda dovrà essere allegato un documento d'identità, scannerizzato e inviato all'indirizzo di posta elettronica associazioneippicabenetutti@gmail.com.

Può partecipare solo chi ha compiuto il 18esimo anno di età. La Pariglia deve essere composta solo ed esclusivamente da 3 componenti, le iscrizioni con 2 componenti verranno rigettate.

Potrà essere usato un costume carnevalesco, ma non costume tradizionale Sardo, e neanche il costume de "Su Cumponidori" di Oristano, il Gabbano e il velluto.

"L'iscrizione - specificano gli organizzatori - è il primo passo, non possiamo ospitare tutti i gruppi , abbiamo un limite di 40 gruppi , anche se fai l'iscrizione prima di tutti non cambia, dovete aspettare il 21 Gennaio, ci saranno 11 giorni per effettuare le iscrizioni, i cavalieri locali se in regola con le iscrizioni avranno il diritto di prelazione, per gli altri bisogna avere pazienza, cercheremo di invitare più paesi possibili delle varie parti della Sardegna".

È in fase di definizione anche il programma.

