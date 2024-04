Tre turisti stranieri sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Alghero in Area marina protetta, vicino all’Isola Piana.

Nel tardo pomeriggio di domenica 21 aprile la sala operativa ha ricevuto una segnalazione di un natante da diporto alla deriva, con motore in avaria, con a bordo tre turisti di nazionalità statunitense, a nord di Alghero.

La motovedetta CP 559, già presente in zona, in attività di sorveglianza ambientale dell’Area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana, si è diretta verso l’imbarcazione per prestare soccorso e tranquillizzare l’equipaggio. I tre sono stati fatti sbarcare presso la baia di Porto Conte e poi accompagnati in porto.





