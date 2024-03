La barca a vela si inclina su un lato e rischia di affondare. L’intervento di soccorso della Guardia Costiera di Porto Torres è avvenuto la notte scorsa al largo dell’isola dell’Asinara.

Due diportisti sono stati tratti in salvo dopo che l’unità da diporto ha cominciato ad imbarcare acqua. La sala operativa della Capitaneria ha ricevuto l’Sos alla mezzanotte di venerdì, quando la barca a vela si trovava al largo di Punta Scorno. Sul posto è stata inviata la motonave sar Cp810 della Guardia costiera che si è diretta nel punto indicato dalla segnalazione.

Raggiunti in pochi minuti, i due naufraghi sono stati tratti in salvo e trasferiti nell’unità di soccorso. Una situazione critica per le condizioni del mare e le temperature che potevano compromettere la vita dei diportisti, trasportati nella banchina della Capitaneria turritana in buone condizioni di salute. Nel frattempo sono state avviate le indagini e gli accertamenti per stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente.

