L'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria denuncia quanto accaduto ieri, a Bancali, dove un detenuto tossicodipendente ha tentato di colpire un sovrintendente con un cacciavite, mirando all'occhio nonostante l'agente indossasse un casco protettivo. L'episodio, denuncia l'Uspp, sarebbe scaturito dopo il tentativo di inalazione di gas da una bomboletta da parte del detenuto. L'aggressione ha provocato conseguenze, oltre al rischio per il sovrintendente di un grave trauma all'occhio: un agente ha riportato una lesione importante alla spalla, mentre altri due poliziotti penitenziari hanno subito contusioni multiple. Tutti hanno hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso di Sassari.

Il presidente Uspp Giuseppe Moretti dichiara che «il tentato accoltellamento ai danni di un appartenente al Corpo, pone l'obbligo di chiedere strumenti adeguati di difesa per gli operatori, il rafforzamento dell'organico per garantire maggiore sicurezza e più in generale misure urgenti per una una reale tutela dell incolumità dei lavoratori penitenziari».

Il segretario Provinciale Uspp di Sassari, Gregory Francesco Saba, nell'esprimere massima solidarietà agli agenti coinvolti conclude dichiarando: «Questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di interventi immediati e autorevoli delle Autorità competenti per ripristinare la sicurezza e la legalità nel carcere di Bancali mettendo in sicurezza il lavoro degli agenti».

