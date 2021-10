Violenza nel carcere sassarese di Bancali.

Un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto italiano.

Lo denuncia Roberto Melis, segretario nazionale del sindacato PolGiust: "L'agente è stato colpito da un detenuto con una sedia di plastica, atto che gli ha provocato un taglio nella parte frontale della testa, con conseguenti diversi punti di sutura.- spiega Roberto Melis - La situazione è oramai insostenibile. I poliziotti non possono più andare al lavoro senza sapere in quali condizioni finiranno il proprio turno. Chiediamo un intervento del Ministro, della politica e dell'Amministrazione penitenziaria, perché è arrivato il momento in cui i poliziotti penitenziari abbiano tutta la tutela che si meritano".

Nella casa circondariale di Bancali si stanno moltiplicando in maniera preoccupante gli episodi di violenza, compresi i tentativi di suicidio dei detenuti, ben 4 dal mese di agosto.

"A Bancali il 60% dei detenuti soffre di disturbi psichici - afferma il garante dei detenuti Antonello Unida - Occorre innanzitutto aumentare il numero degli assistenti pedagogici educativi all'interno della struttura, attualmente a dir poco insufficiente. Le condizioni carcerarie permangono perciò assai delicate e sono necessarie misure urgenti".

© Riproduzione riservata