Musica e riti religiosi faranno da cornice alla festa di San Lorenzo, a Banari. Saranno tre i giorni di festa, che saranno aperti la mattina di mercoledì 9 agosto con l'ultima questua per le vie del borgo. Alle 18.30 è in programma la Santa Messa con i primi Vespri Solenni. Alle 22.00 al campo sportivo è previsto il tradizionale spettacolo pirotecnico

Seguirà il concerto del bluesman Francesco Piu. Giovedì 10 alle 8.30 la Santa Messa del mattino, mentre alle 11.00 l'affascinante Missa Cantada, solenne concelebrazione presieduta da Mons. Pietro Meloni, con la partecipazione dei parroci della Forania e l’accompagnamento del Coro di Buddusò. Alle 18.30 la Processione solenne accompagnata da tamburo e piffero, dalla banda musicale Città di Sassari, insieme alla sfilata a cavallo e a piedi con abiti tradizionali di Banari, Oliena, Osilo e Ploaghe. La seconda giornata si concluderà in piazza Umberto I con l'esibizione dei gruppi folk di Oliena, Osilo, Ploaghe e del Coro Paulicu Mossa di Bonorva.

Venerdì 11 agosto, che culminerà con l'attesa esibizione live, dalle 20, dei Mellow Mood, alle 11 del mattino è prevista la Santa Messa dell'emigrante, mentre alle 18.00 in piazza della Palma, gli organizzatori hanno predisposto un simpatico intrattenimento per i più piccoli. In contemporanea al concerto, ma nella piazza della chiesa di San Lorenzo, si svolgerà invece una gara poetica in lingua sarda con Saverio Sodde di Ilbono e Giovanni Carta di Ardauli accompagnati dai Tenores di Sorgono.

