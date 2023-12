Banari, piccolo centro del Meilogu famoso per la sua trachite rossa, si prepara per la due giorni dedicata a "Carrelas in festa", organizzata dal comune amministrato dal sindaco Francesco Basciu in sinergia con l'Associazione Culturale Andala Noa di Borutta e la Regione Sardegna.

Mostre, artigianato, degustazioni e musica itinerante faranno da cornice a un evento che, da quattordici anni, fa parte del calendario delle manifestazioni banaresi e che ogni anno richiama molto visitatori.

L'inaugurazione dell'evento è in programma sabato 16 dicembre, alle 16. Subito dopo partirà l'esibizione itinerante dell'organettista di Chiaramonti Luca Pileri, mentre in via Vittorio Emanuele sono previsti grandi giochi in legno con Giampiero Sanna. In programma anche una giostra ecologica curata da Giuseppe Cugusi. Inoltre Palazzo Solinas ospiterà un piccolo laboratorio di tessitura circolare con Giuliana Rais. Alle 17 è in programma lo spettacolo di teatro e fuoco "Saman" della compagnia Shedan Fire Theater.

Domenica 17 dicembre, alle 10.30, è in programma un'escursione naturalistica nel territorio di Banari a cura di Luca Piga. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero di telefono 3488043835. Alle 15, a Palazzo Marongiu, andrà in scena "Un pomeriggio a casa Marongiu". Alle 16.30 spazio a "Riprendiamo il ritrmo", un laboratorio di Body Percussion con Maurizio Giordo di Gurdulù Teatro. Alle 17. 30 lo spettacolo teatrale di clown "Melassa_Sola" di e con Daniela Bandinu.

Grande attenzioni verranno date alle esposizioni: in aula consiliare si potrà visitare la mostra personale di Ariane-Schuchardt dal titolo "È la goccia che fa la differenza"; in biblioteca comunale, invece, la mostra fotografica collettiva "Sardità" a cura di Maior Scuola d'arte e cultura e "Giogos", una piccola esposizione di giochi d'epoca curata da Teresa Garau; in piazza del comune sarà allestita la mostra mercato di ceramica artistica della Sardegna con Betta ceramiche, Maior scuola di arte e cultura, Emanuela Motroni e Ugo Serpi; nei giardini di Palazzo Toca ci sarà la Preview del nuovo spazio d'arte "Carta Creations & Design di Palazzo Tonca"; in via Marongiu, vico Arborea e via Sassari sarà posizionata la mostra "Island winter Sardegna" di Mario Villa.

© Riproduzione riservata