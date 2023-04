Il Consiglio comunale di Banari ha approvato con sette voti a favore e tre astenuti, il bilancio di previsione 2023-2025.

«Arriviamo da un anno in cui si evidenzia – ha dichiarato il sindaco Francesco Basciu – in cui si evidenzia la non continuità nel presidio dell’ufficio tecnico nel ruolo del responsabile, risolto definitivamente nel mese di dicembre con l’incarico all’architetto Sussarellu, che ringraziamo per aver accettato. Al momento, a causa dell’imminente poensionamento dell’istruttore amministrativo Pinuccio Pintus, che ringraziamo per il lavoro svolto in tutti questi anni all’interno degli uffici comunali, è necessario operare con l’iter di assunzione per la sua sostituzione».

Un accenno anche ai Lavori pubblici: «Nel piano triennale – prosegue il primo cittadino – trova spazio l’affidamento dei lavori per la ristrutturazione dell’immbile di proprietà del comune sito in Via roma, destinato a edilizia residenziale pubblica, la gara già pubblicata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle strade rurali, la presentazione del progetto esecutivo a valere su fondi gestiti da Argea per 200mila euro finalizzati al completamento di interventi sempre inerenti la messa in sicurezza di strade rurali».

Inoltre, sottolinea ancora Basciu, «Siamo in fase conclusiva nei lavori di completamento della casa di riposo, alla quale potrà essere data una destinazione. Entro maggio verrà consegnata la progettazione e affidati i lavori per la messa in sicurezza di “Sa Caminera”, struttura che ha subito il crollo del muro adiacente l’ingfresso, conseguenza del maltempo del periodo invernale».

Sui problemi legati alla mancanza di ricezione del segnale telefonico, Basciu ha annunciato «un accordo con un gestore telefonico per il posizionamento di una stazione radio base in un terreno di proprietà comunale.

Il comune ha anche ottenuto 145mila euro per alcuni progetti di digitalizzazione. in programma anche l’efficientamento di uan parte dell’illuminazione pubblica.

Sul fronte culturale, sarà confermata la collaborazione con la Pro loco di Banari per la Sagra della Cipolla e di Carrelas in Festa, mentre è stata siglata una partnership con l’associazione Pedra Sonora di Seneghe per l’organizzazione di un evento dedicato ai poeti locali Bartore Sassu e Angelo Porcheddu. Il apese del Meilogu ospiterà anche una tappa di Time in Jazz. Continueranno ad essere incentivate le associazioni locali come i “Trumabikers” e l’Usd Banari Asd.

© Riproduzione riservata