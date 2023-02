Lutto nel mondo dell’avvocatura sarda.

All’età di 87 anni è morto a Sassari Franco Luigi Satta, penalista di fama e fratello di Gabriele, ex assessore regionale all’Industria.

Franco Luigi Satta aveva iniziato la carriera nella magistratura, ma l’aveva lasciata nel 1987 dopo una vicenda clamorosa. Da pretore aveva condannato per furto una persona, condannata per un sequestro di persona avvenuto contemporaneamente a centinaia di chilometri di distanza.

Originario di Nulvi, era iscritto all’ordine forense di Sassari ma era conosciutissimo in tutta la Sardegna, avendo difeso imputati in tutti i tribunali dell’Isola.

