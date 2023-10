L’assemblea dei soci dell’associazione Avis di Porto Torres rinnova il direttivo e conferma presidente Walter Chiarabaglio. Convocata d’urgenza, dopo le dimissioni inaspettate di alcuni componenti del direttivo, la seduta si è svolta domenica presso la Casa delle Associazioni alla presenza del presidente regionale Avis Sardegna, Vincenzo Dore. L’assemblea ha eletto riconfermando i soci Walter Chiarabaglio (presidente) Alfio Galvagno (vice presidente vicario) Fabrizio Gadau (vice presidente) Tania Esposito (segretario) Antonio Maria Pinna(amministratore).

I nuovi consiglieri sono: Rita Ruggiu, Alessio Galvagno, Maria Gavina Pani, Massimo Pisoni, Paola Pischedda, Anna Rita La Gatta, Francesco Schiavo. Un segnale che la squadra che vince non si cambia, supportata da un gruppo di circa 40 volontari, giovani operativi e qualificati, promotori di varie inizative che li vede spesso sul campo.

«Molti dei nuovi consiglieri sono giovanissimi e – sottolinea il presidente Chiarabaglio - siamo sicuri che possano, con le loro idee innovative, essere d’esempio per i giovani della comunità di Porto Torres». Il nuovo direttivo si e già riunito ed è pronto a raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati in primis incentivando la raccolta del sangue, che non è stata interrotta nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, e si impegna a portare a termine il progetto di acquisto della nuova ambulanza che sarà operativa entro fine anno, per garantire il servizio di continuità assistenziale di emergenza urgenza in convenzione Areus.

