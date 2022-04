Brutto incidente questa mattina sulla statale 729 all’altezza del km 7+300, al bivio per Ardara in direzione Sassari.

Un’auto Ford Ka, di colore rosso, con due persone a bordo, si è ribaltata per cause in corso di accertamento.

I feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Ozieri, sono stati trasportati in elisoccorso, in gravi condizioni, al Santissima Annunziata di Sassari.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Ozieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata