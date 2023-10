Allarme incendio nella notte tra sabato e domenica a Sassari.

Una squadra dei vigili del fuoco è entrata in azione poco prima delle 5 in via Rockefeller, per domare un rogo che ha avvolto un’auto posteggiata.

Il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all’abitazione adiacente, posta al piano rialzato.

Le persone all’interno per precauzione sono state fatte uscire.

Non si registrano feriti.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno dato il via agli accertamenti, in tandem con i vigili del fuoco, per chiarire l’origine delle fiamme.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata