Violento scontro tra un camion e una Bmw, questa mattina intorno alle 7.30 sulla SS 127bis, alle porte di Alghero.

Due le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso in codice giallo dal personale del 118 intervenuto con l’ambulanza.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli, i carabinieri e la polizia locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’auto avrebbe tamponato con violenza il mezzo pesante.

Traffico rallentato per dare modo ai soccorsi e alle forze dell’ordine di operare sulla strada.

