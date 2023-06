«Non lo fare, qui c'è tanta gente che ti vuole bene, io ti voglio bene»: con queste parole nell'ottobre del 2021 Antonio Denau, autista del bus, riuscì a impedire che un giovane si suicidasse gettandosi dal Ponte Rosello di Sassari. Questa mattina a Palazzo Ducale il sindaco Nanni Campus e il presidente dell’Azienda Trasporti pubblici di Sassari Paolo Depperu gli hanno consegnato una medaglia al valor civile.

I FATTI

Il 15 ottobre 2021, durante un turno di servizio sul bus che percorre la linea 25, l’autista, imboccato il ponte di Rosello, si è accorto della presenza di un giovane che tentava di scavalcare la balaustra. La reazione di Antonio Denau è stata fulminea: ha fermato immediatamente l’autobus, ha accostato in sicurezza a bordo strada, ed è sceso dal mezzo per cercare di fermarlo. Il giovane, che nel mentre era riuscito a scavalcare l’inferriata ed era in piedi sul ciglio del ponte col corpo rivolto verso il vuoto, inizialmente non sembrava prestare ascolto alle parole di Denau che, a distanza di sicurezza, gli protendeva le braccia per offrire il suo aiuto. La situazione è cambiata in un istante, quando Antonio Denau ha chiesto disperatamente al giovane di desistere perché «qui c’è tanta gente che ti vuole bene, io ti voglio bene».

IL SALVATAGGIO

Quelle parole semplici ma cariche di un enorme significato hanno aperto una breccia nell’animo tormentato del ragazzo che, a quel punto, ha accolto l’aiuto del suo soccorritore; così con un balzo fulmineo, Antonio Denau lo ha raggiunto, trattenendolo con tutta la forza di cui è mai stato capace. A quel punto altre persone hanno aiutato a mettere in sicurezza il ragazzo, e con l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza, tutto si è concluso positivamente.

