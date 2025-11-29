Parchi e vandali a Sassari. Sono ormai diversi gli episodi in cui alcuni ignoti hanno preso di mira le strutture dei polmoni verdi cittadini. Ne ha dato notizia, nei giorni scorsi a Palazzo Ducale, l'assessore all'Ambiente Pierluigi Salis nella VI Commissione presieduta da Walter Pani.

"Ci sono persone - afferma – che creano scompiglio e disagio nei Giardini Pubblici. Chiederemo aiuto anche ai barracelli affinché costoro non creino disturbo". Gli attacchi includono anche una delle attrazioni del parco al centro di Sassari come la Fontana di San Francesco, purtroppo sempre otturata, a causa degli incivili di turno, e impossibilitata a far sgorgare l’acqua.

"In generale però - informa il vicesindaco - cerchiamo di tutelare i Giardini Pubblici dirottando altrove le manifestazioni che vi erano previste". Sono stati registrati infatti danni agli impianti di irrigazione o agli alberi oppure ad altre parti sensibili del parco. "Inevitabile ormai chiedere, nel caso di eventi programmati, la fideiussione a titolo di garanzia".

Vandali e ladri in azione anche nel parco di Baddimanna dove sono stati portati via le componenti dell'impianto di illuminazione e i cavi di rame. "Con due torri faro e la spesa di 67mila euro - conclude Salis - pensiamo di risolvere il problema".

© Riproduzione riservata