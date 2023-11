Attentato incendiario contro una casa nel cuore di Ittiri, di proprietà della famiglia di un noto professionista.

Il rogo sarebbe stato appiccato intorno alle 2 di notte in via Gelsi, nella parte bassa del centro storico del paese. Forse usando della diavolina sulle automobili parcheggiate davanti allo stabile, entrambe andate distrutte. Veicoli di proprietà degli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell'immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le auto incendiate e la facciata danneggiata (Foto: Floris)

In corso le indagini per scoprire gli eventuali autori dell'incendio, anche se, a quanto si apprende, non ci sarebbero sistemi di videosorveglianza nell'area. Ingenti i danni che potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro.

© Riproduzione riservata