Il Comune di Sennori avvia l’aggiornamento dell'Albo comunale delle Associazioni attive nel territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di censire e aggiornare tutte le realtà associative che operano senza scopo di lucro nei settori culturale, sportivo, ricreativo, turistico, sociale, ambientale ed economico.

L’iscrizione all’Albo è requisito necessario per: accedere a contributi ordinari e straordinari, ottenere sovvenzioni, richiedere il patrocinio del Comune, utilizzare immobili e attrezzature comunali, stipulare convenzioni per la realizzazione di attività e iniziative. L’amministrazione comunale ha invitato tutte le associazioni interessate a consultare l’avviso completo e le modalità di partecipazione sul sito del Comune di Sennori.

Le Associazioni che intendono iscriversi o mantenere l'iscrizione all’Albo devono possedere i requisiti minimi, ovvero essere legalmente costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata; prevedere esplicitamente nello Statuto l'assenza di fini di lucro e la democraticità della

struttura; avere sede legale nel Comune di Sennori; per gli ETS risultare regolarmente iscritte al Runts.

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