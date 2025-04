La manifestazione organizzata dall'associazione Gianni Fresu di Porto Torres ha visto la partecipazione del personale dei Vigili del fuoco del comando di Sassari nei panni dei supereroi che hanno consegnato uova di Pasqua all'interno dei reparti di pediatria e neuropsichiatria infantile. Le uova, offerte dall'Associazione Gianni Fresu di Porto Torres, hanno portato un piccolo momento di serenità ai giovani pazienti. Con la collaborazione dell'associazione Aps Maestrale di Porto Torres che ha donato i costumi usati dagli uomini del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per impersonare i personaggi amati dai bambini.

Attimi di grande gioia per i bimbi all'arrivo dei cani da soccorso (Kimba e Angie) del Nucleo cinofilo vigili del fuoco di Sassari, i quali hanno dispensato grandi feste in cambio di carezze e coccole non solo dai giovani ospiti. Una festa terminata con la mototerapia di Luca Manca, che in sella ad una moto elettrica ha portato in giro per i reparti i bambini.

La lunga colonna di mezzi rossi si è articolata per le vie della città che portano dalla sede dei vigili del fuoco sino a viale San Pietro, con la staffetta di motociclisti della polizia Locale e scortata da una folta coda di motociclisti del Moto Club Vigili Del Fuoco di Sassari e da quelli del Ducati DOc Istella. All'evento ha partecipato il comandante Antonio Giordano, che ha messo in campo una vera task force.

