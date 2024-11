La pesca sostenibile in area protetta e l’incremento del numero dei mezzi elettrici nel percorso di mobilità sostenibile avviato nell’isola dell’Asinara, rappresentano alcune delle nuove azioni della Carta europea per il turismo sostenibile da inserire nel Piano strategico. L’argomento al centro del quinto incontro del Forum, si è tenuto nella sede del Parco Nazionale dell’Asinara, uno degli incontri diretti a definire il Piano di azioni per il rinnovo dell’adesione alla Carta Europea 2025-2029, e piani formativi su tematiche di rilievo per lo sviluppo individuale, professionale e locale. Il prossimo quinquennio vedrà la partecipazione delle aziende e degli operatori turistici, non solo dei comuni di Porto Torres, Castelsardo e Stintino, ma anche di Sassari e Sorso. L’obiettivo è offrire alle imprese che operano nel Parco e nei territori partner l’opportunità di certificarsi con la Cets, in un iter condiviso di sostenibilità ambientale promosso dall’Ente sotto l'egida di Europarc Federation.

L’incontro coordinato dal direttore del Parco Asinara, Vittorio Gazale, ha visto la presenza di numerosi operatori che hanno condiviso l’inserimento nel Piano di alcune azioni proposte dal presidente del Flag nord Sardegna, Benedetto Sechi, operazioni legate all’attività della piccola pesca sostenibile nel suo rapporto con lo sviluppo, l’economia e l’ambiente.

Un’azione specifica proposta dal Flag riguarda la mitigazione dei rischi ambientali e cogestione del sistema pesca nei parchi e nelle aree protette. Temi oggetto di tavoli di confronto condivisi con al centro le criticità che le aziende operanti nel mondo della pesca possono incontrare. Sono previsti incontri condivisi e progettualità nei programmi comunitari anche sulla riduzione e il riutilizzo della plastica. Nel corso del Forum il Parco ha illustrato i principali progetti europei Interreg che prevedono una cooperazione transfrontaliera tra paesi che hanno come elemento confinante il mare e che si pongono come obiettivo la tutela degli habitat, con l’obiettivo di promuovere il territorio e le particolari attività degli operatori. Fari puntati anche sui mezzi elettrici, l’azione “Asinara emissioni zero” ha l’ambizione di trasformare la mobilità sull’isola e far circolare esclusivamente veicoli elettrici. Tra le azioni anche la digitalizzazione e la semplificazione delle modalità di accesso all’isola con strumenti innovativi e informatizzati anche per l’acquisizione del diritti di sbarco. Altre azioni del Forum hanno interessato le manifestazioni artistiche e culturali, in programma da qualche anno sull’isola dell’Asinara, quali Overlap, Musica sulle Bocche, Asinart e Pensieri e Parole.

