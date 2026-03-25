Asinara, trasporti garantiti a Pasquetta e 25 Aprile. Mureddu: «Puntiamo sulla fruizione tutto l'anno»I collegamenti per la tratta Porto Torres-Cala Reale saranno operativi anche nei giorni festivi per favorire la presenza dei visitatori
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«L'interesse del Parco nazionale dell’Asinara è promuovere la fruizione del territorio tutto l'anno, cercando di costruire un'offerta congrua. L'isola attualmente è interessata dalla presenza di numerosi cantieri che richiedono uno sforzo logistico dedicato. Accogliamo con soddisfazione l'apertura per il giorno di Pasqua e invitiamo tutti a vivere la meravigliosa stagione primaverile dell'isola, un'esplosione di colori, profumi e paesaggi straordinari».
Parole del presidente del Parco, Gianluca Mureddu dopo l’ufficializzazione dell’assessorato regionale ai Trasporti sulla garanzia dei collegamenti Porto Torres-Cala Reale anche nelle giornate di Pasquetta (lunedì 6 aprile) e nella Festa della Liberazione del 25 Aprile, un’apertura dell’isola che mette in moto i servizi offerti dagli operatori nei prossimi giorni festivi, con l’obiettivo di anticipare la stagione e di favorire la presenza dei visitatori fuori dal periodo di maggiore flusso turistico.
A garantire la linea marittima che collega lo scalo turritano all’Asinara sarà sempre il traghetto Sara D della compagnia Ensamar srl. Il servizio si inserisce nel quadro delle finalità di “Note sotto la Torre- Pasquetta in musica per l’Asinara” che prevede una serie di eventi e spettacoli con il momento clou rappresentato concerto dei The Kolors.